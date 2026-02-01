‘Specchi. Gaza e noi’ al Teatro Mercadante

In scena a Napoli il 1° febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 3 febbraio, alle ore 20:00, il Teatro Mercadante di Napoli porta in scena ‘Specchi. Gaza e noi’, dialogo teatrale in forma di studio scritto e interpretato da Paola Caridi e Tomaso Montanari, prodotto da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

La musica e la voce di Nabil Bey Salameh legano al dialogo i suoni e lo spirito della Palestina. Le immagini di Marco Sauro, che con i suoi disegni ha seguito la campagna di Ultimo Giorno di Gaza, ne costruiscono l’essenzialissima scena.

Un nuovo appuntamento per il ciclo di eventi promosso dal Teatro Nazionale di Napoli a latere della programmazione teatrale, dedicato a temi centrali del dibattito culturale, sociale e politico della contemporaneità.

L’incasso sarà interamente devoluto a EMERGENCY a sostegno delle attività umanitarie a Gaza, biglietti al costo di 10 euro acquistabili su teatrodinapoli.it.

Specchi è un dialogo teatrale tra due persone. Una, Paola Caridi, che conosce dall’interno e per una lunga esperienza la vicenda dell’oppressione del popolo palestinese. E un’altra, Tomaso Montanari, che invece non se ne è mai occupata specificamente. Le loro voci si intrecciano formando un filo che aiuti a non smarrirci, in questo buio.

A farli incontrare è stata l’enormità di un evento spartiacque: un genocidio pianificato, compiuto e ancora in corso sulle sponde del Mediterraneo. Il mare ‘nostro’, e mare ‘loro’. Alla retorica coloniale e razzista del ‘noi’ e ‘loro’ si oppone il sentimento dello specchio: le loro vite valgono quanto le nostre, la loro storia è la nostra storia, il loro dolore ci riguarda.

‘Specchi’ è un dialogo sul male, sulla cura, sul senso profondo di ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Perché Gaza è il luogo del male senza limite, della dissoluzione dell’Europa, della bancarotta morale occidentale: ma è anche il luogo in cui è possibile ritrovare la nostra umanità, la nostra responsabilità politica, e forse perfino le tracce di Dio. Gaza è il nostro specchio: uno specchio che incute paura e che ci incolpa: ma anche uno specchio che può liberarci.

Gaza è la pietra di scarto su cui si costruiscono incontri e riconoscimenti, fili necessari per costruire una umanità e una politica rinnovate.

Specchi. Gaza e noi è il terzo appuntamento del ciclo di eventi organizzati al Teatro Mercadante che ha visto, nei mesi scorsi, la partecipazione di Massimo Cacciari in Segni di apocalisse. La catastrofe culturale dell’Occidente, e di Anna Foa e Paolo Di Paolo in Quale pace. Israele, la Palestina e noi.

Informazioni su www.teatrodinapoli.it