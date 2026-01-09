Home Campania Regione Campania Spari contro Procura generale di Napoli: solidarietà di Fico

Spari contro Procura generale di Napoli: solidarietà di Fico

Di
Redazione
-
Roberto Fico

Il Presidente della Regione Campania esprimo vicinanza al Procuratore Policastro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

È inquietante quanto accaduto agli uffici della Procura generale di Napoli.

L’auspicio è che si possa fare presto chiarezza su un episodio gravissimo che colpisce un’istituzione fondamentale per la nostra democrazia, presidio di legalità e giustizia.

Esprimo piena solidarietà e vicinanza al Procuratore generale Aldo Policastro, ai magistrati e al personale amministrativo.

Saremo sempre vicini alla magistratura e alle forze dell’ordine nel contrasto a ogni forma di violenza e nella difesa della sicurezza e dello stato di diritto.

Così il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

