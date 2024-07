Spaghetti tonno, piselli e pomodoro

Ingredienti

400 gr di spaghetti

1 confezione di tonno da 160 gr

200 gr di piselli freschi o precotti

250 gr di pomodorini

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino

olio EVO q.b.

prezzemolo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

Oggi vi propongo una ricetta facile, veloce e sfiziosa, che preparo quando ho voglia di un piatto gustoso che sia pronto in poco tempo.

Mettiamo su l’acqua per la pasta.

In una pentola scaldiamo dell’olio extravergine d’oliva e aggiungiamo l’aglio, che toglieremo una volta imbiondito.

A questo punto uniamo del peperoncino fresco; in alternativa va bene anche quello secco o dell’olio al peperoncino.

Il tempo che si insaporisca un po’ e vi adagiamo dei pomodorini freschi. Io uso quelli del piennolo del Vesuvio, ma vanno benissimo anche i datterini, scegliete voi la qualità che più preferite, tanto il risultato non cambia.

A metà cottura versiamo i piselli, se sono freschi è meglio, ma quelli congelati o precotti in barattolo, che si trovano facilmente tutto l’anno, assicurano comunque un ottimo risultato.

Qualche minuto e possiamo incorporare anche il tonno, mi raccomando, che sia ben sgocciolato, altrimenti può risultare pesante; sminuzziamolo così che si insaporisca per bene, contribuendo a fare una squisita cremina, a meno che preferiate i pezzettoni.

Nel frattempo, in abbondante acqua salata, avremo lessato gli spaghetti, che scoliamo un paio di minuti prima che siano al dente, in modo da far terminare la cottura in padella, avendo cura di aggiungere un mestolo copioso di acqua di cottura.

Mantechiamo per un po’ e spegniamo il fuoco.

Impiattiamo guarnendo con del prezzemolo fresco e, se piace, anche con una generosa spolverata di pepe nero.

Consiglio di abbinare un buon Vermentino.

Buon appetito!