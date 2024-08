Spaghetti tonno e cipolla

Ingredienti

400 grammi di spaghetti

3 scatolette di tonno sott’olio da 80 gr ciascuna

2 cipolle di media grandezza

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di una ricetta molto veloce da realizzare, ottima se non abbiamo tempo o con il caldo non vogliamo stare troppo a lungo ai fornelli.

Mentre mettiamo a bollire l’acqua per la pasta tagliamo in modo grossolano le cipolle; non troppo finemente, perché si devono poter sentire e fare condimento. Anzi, una variante ancora più semplice non prevede nemmeno il tonno.

Facciamo scaldare abbondante olio in una padella e quando arriva a temperatura mettiamo a soffriggere la cipolla, fino a raggiungere un colore bruno, facendo attenzione a non farla bruciare.

Sgoccioliamo il tonno e lo aggiungiamo in padella, avendo cura di non sminuzzarlo troppo; per questo motivo lo facciamo rosolare al massimo un paio di minuti, per evitare che si possa disfare.

Regoliamo di sale e condiamo con una abbondante macinata di pepe nero.

Scoliamo gli spaghetti, allunghiamo un mestolo di acqua di cottura e saltiamo in padella per amalgamare con il sugo.

A fuoco spento uniamo abbondante prezzemolo tritato finemente e mescoliamo.

Impiattiamo e completiamo con un’altra generosa spolverata di pepe.

Come sempre ci sono diverse varianti.

Ci stanno benissimo anche olive e capperi, come una buccia di limone grattugiata, una cucchiaiata di passata di pomodoro per dare un poco di colore.

In alcune zone viene preparata anche con i fagioli cannellini.

Abbiniamo un Sambuca di Sicilia rosato.

Buon appetito!