Spaghetti funghi, pomodori e patate

Ingredienti
400 gr di spaghetti
400 gr di funghi Pleurotus
2 patate, 1 media e 1 piccola
25 – 30 pomodorini freschi Pachino
2 spicchi di aglio
1 peperoncino secco
Prezzemolo q.b.
Dragoncello q.b.
Origano q.b.
olio EVO q.b.
pepe misto q.b.
1 bicchierino di Brandy
5 – 7 tarallini al finocchietto
Procedimento
Si tratta di una ricetta che ho sperimentato qualche giorno fa, veramente gustosissima.
Iniziamo con lo scaldare l’olio in un padellone, quindi aggiungiamo l’aglio, che elimineremo non appena dorato, le patate tagliate a dadini e il peperoncino sminuzzato.
Lasciamo cuocere a fuoco vivo per circa 5 minuti, il tempo che le patate diventino croccanti, quindi aggiungiamo i funghi e i pomodorini tagliati a metà. Dopo 10 minuti, sfumiamo con il Brandy.
Uniamo prezzemolo, dragoncello e origano, mescoliamo bene e lasciamo insaporire qualche altro minuti.
Nel frattempo, mettiamo a bollire abbondante acqua salata per lessare gli spaghetti.
Preleviamo un paio di mestoli di acqua di cottura, che avrà rilasciato gli amidi, e circa un terzo del sugo per metterli in un recipiente alto e passare il tutto con il frullino a immersione, perché si formi una bella cremina.
Da parte avremo lasciato un po’ di funghi, che disporremo poi sopra gli spaghetti nel piatto.
Scoliamo la pasta tre di minuti prima che la cottura sia ultimata, aggiungendo un altro paio di mestoli di acqua, e finiamo di cucinarli nel padellone con il sugo.
Impiattiamo aggiungendo altro prezzemolo, del pepe macinato fresco e dei taralli sbriciolati.
Abbiniamo con un Molì rosso.
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.