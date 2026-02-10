Spaghetti funghi, pomodori e patate

Ingredienti

400 gr di spaghetti

400 gr di funghi Pleurotus

2 patate, 1 media e 1 piccola

25 – 30 pomodorini freschi Pachino

2 spicchi di aglio

1 peperoncino secco

Prezzemolo q.b.

Dragoncello q.b.

Origano q.b.

olio EVO q.b.

pepe misto q.b.

1 bicchierino di Brandy

5 – 7 tarallini al finocchietto

Procedimento

Si tratta di una ricetta che ho sperimentato qualche giorno fa, veramente gustosissima.

Iniziamo con lo scaldare l’olio in un padellone, quindi aggiungiamo l’aglio, che elimineremo non appena dorato, le patate tagliate a dadini e il peperoncino sminuzzato.

Lasciamo cuocere a fuoco vivo per circa 5 minuti, il tempo che le patate diventino croccanti, quindi aggiungiamo i funghi e i pomodorini tagliati a metà. Dopo 10 minuti, sfumiamo con il Brandy.

Uniamo prezzemolo, dragoncello e origano, mescoliamo bene e lasciamo insaporire qualche altro minuti.

Nel frattempo, mettiamo a bollire abbondante acqua salata per lessare gli spaghetti.

Preleviamo un paio di mestoli di acqua di cottura, che avrà rilasciato gli amidi, e circa un terzo del sugo per metterli in un recipiente alto e passare il tutto con il frullino a immersione, perché si formi una bella cremina.

Da parte avremo lasciato un po’ di funghi, che disporremo poi sopra gli spaghetti nel piatto.

Scoliamo la pasta tre di minuti prima che la cottura sia ultimata, aggiungendo un altro paio di mestoli di acqua, e finiamo di cucinarli nel padellone con il sugo.

Impiattiamo aggiungendo altro prezzemolo, del pepe macinato fresco e dei taralli sbriciolati.

Abbiniamo con un Molì rosso.