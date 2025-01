Spaghetti con scarola

Ingredienti

400 g di spaghetti

1 scarola

2 spicchi di aglio

olio EVO

1 cucchiaio di pinoli

2 cucchiai di capperi

3 – cucchiai di olive di Gaeta

5 noci

5 pomodorini secchi

pangrattato q.b.

peperoncino q.b.

sale q.b.

Procedimento

Oggi vi propongo una ricetta fresca, saporita e veloce, adatta per chi, come me, è amante della pizza di scarola, dato che il sapore la ricorda molto.

Iniziamo subito con il mettere a scaldare una pentola con abbondante acqua salata.

Unica raccomandazione: la verdura, naturalmente, deve essere freschissima. Facciamo attenzione ad eliminare le parti più esterne e dure, laviamola ed asciughiamola, così che non trattenga troppa acqua.

In una padella bella ampia facciamo soffriggere olio, peperoncino fresco tagliato in piccole parti ed aglio, che elimineremo una volta imbiondito. Quindi aggiungiamo capperi, olive denocciolate, intere o tagliate a pezzetti non importa, dipende dalle vostre preferenze.

Ora è il turno dei pomodorini secchi sottolio, ma se prediligete usare quelli sconditi, ricordatevi di farli rinvenire in acqua bollente per un paio di minuti al massimo. Possono essere aggiunti interi o a listarelle, come sempre è una questione di gusto.

Mescolate il tutto per pochi minuti, quindi adagiate la scarola tagliata grossolanamente, ricordando che basteranno un paio di minuti affinché appassisca. Io prediligo lasciarla un po’ croccante, mi piace il contrasto di consistenze diverse, ma, come sempre, sta a voi scegliere. Infine, unite i capperi dissalati in acqua, aggiustando eventualmente di sale.

Scolate gli spaghetti al dente, conservando un po’ d’acqua di cottura, che vi sarà utile per ripassarli in padella con il condimento che avete preparato. Mantecate con cura.

In un padellino a parte, aggiungete dell’olio, le noci spezzate in più parti e del pangrattato, così che, cuocendo a fiamma viva, si ottengano delle briciole croccanti.

Impiattate cospargendo solo alla fine con il pan grattato e del pepe.

Chiaramente potete condire anche con del parmigiano o usare un formato di pasta diverso; con questo sugo ci stanno benissimo, ad esempio, le orecchiette.

Consiglio di abbinare con del Falerno del Massico bianco ghiacciato.

Buon appetito!