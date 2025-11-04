Spaghetti con calamaretti semplici

Ingredienti
400 grammi di spaghetti
800 grammi di calamaretti
500 grammi di pomodori pelati
1 bicchiere di vino bianco fermo
Una ventina di olive nere
Mezza cipolla bianca grande
1 peperoncino piccante q.b.
Prezzemolo q.b.
Olio EVO q.b.
Sale q.b.
Procedimento
Questa è una ricetta molto veloce da preparare, con pochi ingredienti, ma molto piacevole.
Innanzitutto, puliamo i calamari, meglio se ce li facciamo pulire direttamente in pescheria. Se li troviamo è preferibile prenderli di media grandezza.
In entrambi i casi, li laviamo accuratamente prima di tagliarli in pezzi piccoli.
In una padella abbastanza capiente facciamo scaldare abbondante olio e poi mettiamo a rosolare la cipolla con il peperoncino, entrambi tritati finemente.
Quando la cipolla comincia ad imbiondirsi, aggiungiamo i calamari; all’inizio rilasceranno dei liquidi di cottura, quando cominceranno ad asciugarsi, versiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare.
A questo punto versiamo i pelati, che schiacciamo con una forchetta o con il cucchiaio di legno.
Uniamo le olive denocciolate e tagliate a pezzetti, regolando di sale.
Nel frattempo, in abbondante acqua salata lessiamo la pasta.
Se il sugo comincia ad asciugarsi troppo aggiungiamo un poco di acqua di cottura della pasta.
Scoliamo la pasta molto al dente e la facciamo saltare in padella per completare la cottura.
Amalgamiamo con il sugo e, a fuoco spento, completiamo con un filo d’olio e il prezzemolo tritato finemente.
Impiattiamo, magari guarnendo con un ciuffo di prezzemolo.
Abbiniamo un Vermentino.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.