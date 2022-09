Spaghetti alla saponara

Ingredienti

400 grammi di spaghetti

150 grammi di capperi dissalati

120 grammi di olive nere

50 grammi di capperi sotto sale

2 taralli alle mandorle

1 spicchio d’aglio

Timo q.b.

La buccia di mezzo limone grattugiata

Olio EVO q.b.

Procedimento

Si tratta di un piatto veloce da preparare, per quando magari abbiamo poco tempo ma non vogliamo privarci di qualcosa di gustoso.

Per prima cosa diamo una sciacquata ai capperi sotto l’acqua corrente, poi li facciamo essiccare nel microonde. Basteranno due cicli di 3 minuti a 800w. Li riduciamo in polvere, eventualmente usando un pestello.

Snoccioliamo le olive e le tagliamo a metà.

Nel frattempo, in una pentola in acqua salata fate cuocere gli spaghetti.

Mentre la pasta è in cottura possiamo preparare il condimento in una padella larga facciamo scaldare l’olio e facciamo imbiondire l’aglio che poi eliminiamo. Aggiungiamo le olive e le facciamo cuocere.

Scoliamo la pasta al dente, lasciandola acquosa e la sversiamo in padella. La mantechiamo fino a far assorbire l’acqua in eccesso e condiamo con i capperi polverizzati.

Alla fine, fuori fuoco, completiamo con il timo, la buccia di limone grattugiata e una metà circa dei taralli che avremo precedentemente sbriciolato.

Un’ultima rimescolata, impiattiamo e guarniamo con i taralli restanti.

Abbiniamo una Malvasia Bianca di Brindisi.

Buon appetito!