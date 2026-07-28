Ingredienti per 4 persone
320 gr spaghetti
4 alici sotto sale
3 spicchi d’aglio
2 fette di pane raffermo
1 peperoncino
olio EVO q.b.
origano secco q.b.
sale q.b.
Preparazione
Oggi vi propongo un altro piatto tipico della cucina partenopea, gli spaghetti alla Gennaro, uno dei preferiti dal grande Totò.
Si tratta di una pietanze molto semplice da preparare, appetitosa, economica, che molte famiglie napoletane gustano il 19 settembre, data in cui la città festeggia quello che sicuramente è il suo più “famoso” tra i 52 santi patroni.
La preparazione è veramente facile. Tant’è che iniziamo con il mettere a bollire l’acqua salata per la pasta.
Strofiniamo due fette di pane con due spicchi aglio, poi tagliamole a tocchetti e adagiamole in un piatto.
Versiamo abbondante olio in padella e soffriggiamo i tocchetti di pane e l’ultimo aglio, che toglieremo appena dorato.
In un’altra padella, più grande della precedente, mettiamo olio, origano, peperoncino e acciughe, che lasceremo squagliare completamente.
Gli spaghetti vanno naturalmente scolati al dente per essere poi saltati nel padellone insieme a un paio di mestoli di acqua di cottura.
Al termine, uniamo i tocchetti di pane e mescoliamo per bene.
È possibile aggiungere anche prezzemolo o basilico, ma attenzione ai quantitativi, altrimenti andremo a coprire l’aroma dell’origano.
Io, alla fine, verso pure qualche goccia di limone, per rendere il tutto più fresco, ma si tratta di una variante personale, che non appartiene alla ricetta originale.
Abbiniamo con un Donnafugata “Lumera” Sicilia DOC.
Buon appetito
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.