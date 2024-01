Spaccare la noce dell’esistenza

Aprire una noce, aprirla con tenacia e pazienza, per raggiungere il suo prezioso gheriglio, è una piccola “grande opera” che spalanca le porte non solo a una fonte biochimica di oli polinsaturi, vitamine e minerali straordinari, ma è un atto che può ispirare una riflessione più ampia e profonda.

Il gheriglio, con la sua forma inconfondibile, ricorda la forma del cervello umano, con le sue enigmatiche circonvoluzioni. Analogamente, per raggiungere e prendere il comando del nostro centro direzionale, bisogna lavorare come muratori, spaccare le pareti rocciose dei nostri condizionamenti come minatori e dosare la forza come scalpellini, per evitare che il guscio, rompendosi, schiacci anche il contenuto. E con esso, la nostra essenza.

Un gesto semplice come spaccare una noce cela in sé significati che vanno ben oltre l’aspetto pratico. Quel gheriglio che dobbiamo liberare con pazienza è un emblema della nostra essenza più profonda, racchiusa all’interno delle pareti della mente umana.

L’evocativa forma cerebrale di quel nucleo, custodito dal duro involucro, è paragonabile al nostro potenziale ancora inesplorato, occultato agli occhi e alla coscienza da strati di condizionamenti e pregiudizi.

La strada, quindi, è procedere per progressive intuizioni nel nostro mondo interiore, scalfire con graduale energia i nuclei granitici delle nostre rigide certezze. Così facendo, quel gheriglio primordiale, reso finalmente accessibile, potrà mostrarsi in tutta la sua inesauribile ricchezza.

Se riuscissimo a cogliere in ogni gesto, grande e piccolo, quotidiano o progettuale a lungo termine, “l’ombra della Luce”, il senso e il sigillo simbolico della Vita, allora anche la semplice routine alimentare potrebbe svelare mondi inaccessibili.

Mescolando coscienza, inconscio e supercoscienza, in dosi giuste e costantemente calibrate a seconda delle circostanze, la nostra mente può integrarsi in modo più fluido con il Tutto.

Ecco allora che anche i gesti più quotidiani come mangiare una noce, un lampo di bellezza inaspettata, una nota musicale che vibra dentro, potranno dialogare con la totalità dell’esistenza, in quell’oceano di relazioni e significati di cui noi stessi siamo parte indivisa.

Spezzare una noce, liberandone gradualmente il cuore, è metafora di un itinerario esistenziale che sa coniugare nel giusto modo forza e delicatezza, velocità e pazienza.

Solo quest’arte dello sgretolare con consapevolezza i propri filtri percettivi può donarci l’essenziale, il gusto di ciò che è Uno, eppure eternamente nuovo.