‘Sottencoppa 2026’: dispositivo circolazione piazza Municipio Napoli

'Sottencoppa 2026'

In vigore dal 12 al 16 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Dal 12 al 16 febbraio 2026 è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in piazza Municipio, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale ‘Sottencoppa – 2026’.

In particolare, è istituito il divieto di transito veicolare nella strada immediatamente limitrofa al Maschio Angioino, di collegamento tra piazza Municipio e via Acton:

1) il 12 febbraio 2026, nella fascia oraria 7:00-12:00
2) il 13 febbraio 2026, nella fascia oraria 18:30-24:00
3) il 14 febbraio 2026, nella fascia oraria 18:30-24:00
4) il 15 febbraio 2026, per l’intera giornata
5) il 16 febbraio 2026, nella fascia oraria 7:00 – 12:00

Ordinanza

 

