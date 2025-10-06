Sostenibilità, inaugurato a Firenze un nuovo giardino verticale

‘Connessione Verde’ ingentilirà l’aspetto di piazza Mattei, a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Regione Toscana ha partecipato stamani, presso la sede di Toscana Energia, all’inaugurazione di ‘Connessione Verde’, il giardino verticale che d’ora in poi ingentilirà l’aspetto di piazza Mattei, a Firenze.

Si tratta di un’opera, secondo il presidente, che rappresenta un esempio virtuoso di come le aziende possano contribuire concretamente alla qualità della vita nelle città e che dimostra come innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente possano convivere armoniosamente.

Il Presidente ha quindi ringraziato Toscana Energia per questo investimento che arricchisce il patrimonio verde di Firenze e sensibilizza i cittadini sull’importanza della rigenerazione urbana e della sostenibilità.

Il giardino verticale realizzato da Toscana Energia lungo la parete perimetrale della propria sede fiorentina unisce innovazione, sostenibilità e attenzione alla valorizzazione degli spazi urbani.

Connessione Verde conta circa 16.000 piante appartenenti a 14 specie vegetali selezionate. La parete verde è lunga oltre 80 metri e contribuirà a migliorare la qualità dell’aria integrando architettura e natura.

La superficie coperta è di 260 metri quadri, questo la rende al momento tra le più grandi presenti in Toscana realizzate con tipologia di verde verticale modulare. Consentirà un assorbimento di CO2 pari a circa 35 – 40kg/mq.