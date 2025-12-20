Sostenibilità città e ambiente, Toscana protagonista al Bauhaus4MED

Obiettivo è immaginare città mediterranee più sostenibili, belle e accoglienti attraverso la creatività dei giovani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Due progetti coordinati da due team toscani hanno conquistato il podio dell’Hackathon internazionale Bauhaus4MED, nato per promuovere la creazione di spazi, prodotti e stili di vita ispirati ai principi fondamentali del Bauhaus, estetica, sostenibilità e inclusività, nell’ambito del programma Interreg Euro-MED.

Le proposte provengono da due dei tre team di studenti del Dipartimento di Architettura, DIDA, dell’Università degli Studi di Firenze, che hanno preso parte all’iniziativa.

L’Assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras ha commentato:

Un evento di rilievo internazionale, che ha riunito giovani progettisti provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo. Durante l’Hackathon i partecipanti si sono confrontati su temi chiave per il futuro delle comunità mediterranee: adattamento ai cambiamenti climatici, gestione dell’acqua, qualità e cura degli spazi pubblici, partecipazione dei cittadini, innovazione digitale e attenzione all’ambiente e alle piccole imprese. Un’occasione di dialogo transnazionale che ha permesso ai team di sviluppare idee e soluzioni condivise per migliorare la vita nei territori mediterranei.

L’iniziativa, ospitata dalla Regione della Macedonia Centrale, Grecia, ha rappresentato uno dei momenti principali del percorso europeo dedicato a immaginare luoghi più sostenibili, belle e accoglienti, in linea con i valori del Nuovo Bauhaus Europeo.

Tre i progetti toscani selezionati dal Comitato di valutazione per partecipare all’Hackathon: Soham, coordinato da Aurora Giuntini e Gabriela Caballero Villa, Minu.ti, Virginia Piombino e Giulia Costa e Situla Acquae, Delfo Rosario Ciriano e Costanza Zingoni.

I primi due hanno conquistato secondo e terzo posto, mentre il primo se l’è aggiudicato un progetto greco.

Marras ha aggiunto:

Un risultato di grande rilievo per la Toscana che conferma in tal modo la qualità della formazione e la capacità progettuale dei suoi giovani talenti.

I tre progetti vincitori saranno presentati all’evento finale del progetto Bauhaus4MED, che si terrà a Firenze il 14 e 15 maggio 2026, ospitato dalla Regione Toscana.

L’appuntamento sarà l’occasione per condividere i risultati del percorso, valorizzare le migliori idee sviluppate e rafforzare le collaborazioni tra territori mediterranei, istituzioni, università e giovani professionisti.