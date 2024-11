Sospensione fornitura idrica in alcune zone di Napoli Bagnoli

Temporanea interruzione del servizio dalle 14:00 alle 20:00 del 18 novembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A seguito di lavori di efficientamento della rete idrica cittadina saranno eseguiti lavori non rinviabili sulla rete idrica primaria di Viale della Liberazione, pertanto dalle 14:00 alle 20:00 di lunedì 18 novembre sarà sospesa la fornitura nelle seguenti strade e aree limitrofe:

Viale della Liberazione, tratto da via Nuova Agnano a ex Area NATO;

Via Ilioneo – Via Acate – Via Palazzo Dafaro;

Via Diomede Carafa;

Via Girolamo Cerbone;

Via Salvatore Ferrara;

Via Carmela Ferrara;

Via Enea;

Viale dei Campi Flegrei;

Via Silio Italico;

Via Lucio Silla;

Via Caio Asinio Pollione;

Via Boezio;

Via Eurialo;

Via Ennio.