‘SOS Smog’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma il 14 gennaio

Uno spettacolo per bambini che racconta quanto è importante per l’essere umano capire che ha potere, il potere di cambiare il mondo e di salvarlo.

È in scena domenica 14 gennaio, alle 15:30 ‘SOS Smog‘, regia e musiche di Andrea Lami.

Il racconto comincia con ‘Tempo’, un personaggio anziano e potente che riunisce le quattro figure temporali, le ‘Quattro Stagioni’.

C’è una grave minaccia che incombe sul mondo, il figlio della Nebbia e del Fumo si è risvegliato e minaccia di distruggere tutto con il suo inquinamento. Il suo nome è Smog. Riusciranno i personaggi a impedire la sua ascesa?

I toni dello spettacolo attraversano le più variegate emozioni dell’essere umano, in un turbinio di battute, giochi e interazioni col pubblico e soprattutto canzoni.

Quello che lo spettacolo vuole trasmettere è la possibilità di cambiare rotta. La possibilità che ha ognuno di noi per fare qualcosa per il mondo, con le azioni quotidiane, perché in fin dei conti, anche se sembra così grande, nel nostro piccolo, è la nostra casa.

Andrea Lami, si forma presso l’Accademia di Teatro Fondamenta, la Scuola di Canto ‘Melody Music School’, l’Accademia di doppiaggio di Silvia Pepitoni, partecipando anche a numerosi seminari e corsi privati di pianoforte e chitarra.

Come attore ha preso parte a tournée in varie città italiane. Inoltre, ha lavorato come speaker, corista e in alcuni cortometraggi, spot e video musicali.

Costo biglietto:

8 euro + 3 euro di tessera

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/45548578

cell. 328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

http://www.teatrodidocumenti.it/