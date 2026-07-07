Ingredienti per 4 persone

Il succo di 4 pompelmi rosa

500 ml di acqua

250 gr. zucchero

2 gr. sale fino

scorza di un limone

Preparazione

L’estate è la stagione perfetta per gustare un delizioso dessert fresco, soprattutto senza accendere il forno.

La ricetta golosa che vi propongo oggi è facilissima da preparare e vi farà fare un figurone in famiglia. Però, se ne volete assaporare appieno il gusto, vi consiglio di prepararla il giorno precedente.

Per prima cosa, laviamo accuratamente i pompelmi maturi, tagliamoli esattamente a metà e, dopo averli spremuti con delicatezza, svuotiamoli della polpa restante, dato che serviremo il sorbetto proprio nelle calotte.

Cospargiamone l’interno con pochissimo zucchero semolato e adagiamo le calotte in un recipiente ben chiuso che metteremo nel congelatore insieme a un contenitore di vetro o in acciaio.

Dedichiamoci, ora, alla preparazione dello sciroppo, ingrediente base del sorbetto al pompelmo rosa.

In un pentolino uniamo zucchero, acqua, scorza di un limone grattugiata finemente e il sale fino e, a fuoco medio, attendiamo che lo zucchero si sciolga.

Facciamo bollire per non più di 5 minuti e spegniamo il fuoco.

Solo quando lo sciroppo si sarà raffreddato del tutto, aggiungiamo il succo dei 4 pompelmi, mescoliamo e versiamo nel contenitore che avevamo messo nel congelatore, coprendo e rimettendo in freezer per almeno tre ore.

Trascorso il tempo, con l’aiuto di una forchetta, rompiamo i cristalli di ghiaccio che, intanto, si saranno formati, ripetendo l’operazione dopo due o tre ore, lasciando riposare per altre 12 ore.

Dieci minuti prima di mangiarli, o poco meno, se la temperatura ambiente è alta, togliamo dal congelatore sia il sorbetto che le calotte di pompelmo, poi farciamole e serviamole in tavola.

Buon appetito!