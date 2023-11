‘Sopravvissuti’ di Renusson con Menochet apre in concorso il RIFF 2023

La proiezione è in programma il 17 novembre al Nuovo Cinema Aquila di Roma

Sarà l’anteprima in concorso del thriller ‘Sopravvissuti’ di Guillaume Renusson ad aprire la XXI edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival, il 17 novembre alle ore 20:00 al Nuovo Cinema Aquila, via L’Aquila, 66/74 a Roma, alla presenza del regista che al termine della proiezione si racconterà al pubblico.

Protagonisti del film, in sala a marzo 2024 con No.Mad Entertainment, sono Denis Ménochet, ‘As Bestas’, ‘Peter Van Kant’, ‘L’affido’, Zar Amir Ebrahimi, ‘Holy Spider’, ‘Shayda’ e Victoire Du Bois, ‘Petites’, ‘Chiamami col tuo nome’, affiancati da Luca Terracciano, Oscar Copp.

Dopo un grave incidente stradale, nel quale ha perso la vita sua moglie, Samuel, in piena riabilitazione mentale e fisica, sente il bisogno di stare da solo e decide di ritornare nel suo chalet nel cuore delle Alpi italiane.

Una notte, una giovane donna si introduce nel suo chalet per rifugiarsi dalla tormenta di neve. È straniera e vuole raggiungere la Francia attraversando la montagna. Samuel non vuole mettersi nei guai, ma davanti a questa situazione di estremo pericolo, decide di aiutarla. Non immagina che, al di là dell’ostilità della natura, dovrà affrontare la cattiveria dell’Uomo…