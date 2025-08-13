Sopralluogo Ghera polisportiva di Santa Severa a Santa Marinella (RM)

L’Assessore: ‘Con la Giunta Rocca avviato un piano di valorizzazione del patrimonio regionale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Questa mattina l’Assessore alla Tutela del Patrimonio e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera insieme al Sindaco Pietro Tidei, ha effettuato un sopralluogo a Santa Severa, nel comune di Santa Marinella (RM), presso l’area adibita a polisportiva di proprietà regionale.

Il bene, che rientra nella disponibilità del patrimonio regionale, è stato oggetto di un accordo procedimentale fra Regione e Comune per il rilancio e la valorizzazione dell’area che è attualmente in stato di abbandono.

La concessione dovrà garantire il recupero e la riqualificazione dell’area che sarà fruibile a tutti.

Fra gli interventi previsti, la sistemazione e messa in sicurezza della recinzione perimetrale dell’area oggetto di concessione; la potatura degli alberi di alto fusto; la realizzazione di un’area attrezzata per il pic-nic; la sistemazione delle aree destinate all’attività sportiva; la rimozione dei manufatti e delle altre opere abusive.

La polisportiva contribuirà a riqualificare il lungomare di Pyrgi, rendendolo attrattivo grazie alle varie attività sportive messe a disposizione: dal tennis al padel, dal beach tennis al pickleball, beach volley, futsal, yoga e pilates.

L’Assessore Ghera dichiara: