‘Solo quattro secondi’: presentazione libro a Il clubino

Appuntamento a Napoli il 27 gennaio

Martedì 27 gennaio, ore 18:00, a Napoli, presso Il Clubino, via Luca Giordano, 73, Vomero, si terrà la presentazione del nuovo libro di Bruno Pezzella, ‘Solo quattro secondi‘, Armando De Nigris Editore.

Con l’autore intervengono:

Bruno Abbisogno, giornalista sociologo

Max Bonardi, giornalista scrittore

e gli attori

Adriana Carli

Giulio Adinolfi

Coordina Francesco Ianniello, editor

Video a cura di Adriana Carli

Il libro

Un killer spietato e un sensitivo mediocre, una vita clandestina e una a contatto con la gente: due diverse persone in una. Glasco vive la contraddizione, vorrebbe essere un altro e invece e costretto a rimanere quello che è. La sua specialità è spingere le persone nel vuoto, fingere incidenti per caduta, suicidi.

Lo chiamano e lui esegue la condanna a morte. È perfetto. Per caso scopre di possedere, se pur in minima parte, dei poteri sensoriali. Da principio è scettico, poi ci costruisce sopra una professione e, attraverso molti stratagemmi e spesso bluffando, finisce per conquistare notorietà, successo e ricchezza. Quando nella sua vita compaiono Terence, un ex banchiere in disgrazia, folle e misterioso, e Ada, la donna della quale si innamora, la sua vita subisce un’improvvisa accelerazione.

In questa sorta di thriller “capovolto”, Bruno Pezzella, seguendo un’ormai ventennale linea narrativa autoctona e sperimentale, indaga sui meccanismi che muovono l’inconscio e la premonizione, e sui temi esistenziali che si interrogano sulla dimensione del tempo.

Cenni biografici

Bruno Pezzella è nato a Napoli. Docente e formatore, ha svolto attività di aggiornamento e specializzazione presso le Università: Federico II, SICSI e TFA; L’Orientale, CIRED; Suor Orsola Benincasa, Dipartimento di Sociologia, e per conto di enti di formazione pubblici e privati.

Ha collaborato per diversi anni ai quotidiani: Roma, Napolinotte, Il Mattino (Lettera Sud), Napoli Oggi; il mensile Meridiana; l’agenzia ROTO-PRESS; ha curato l’ufficio stampa di una organizzazione sindacale.

È autore di numerosi saggi monografici, libri di narrativa, testi di didattica e manuali sulla formazione.