Solidarietà UE o il motivo per cui la Romania merita l’Area Schengen

Uno dei principi su cui è stata costruita l’Unione europea e che costituisce la base dei rapporti tra gli Stati membri dell’Unione è la solidarietà, che si è manifestata e continua a manifestarsi rimarcabilmente nella gestione dei rifugiati ucraini in tutta l’Unione.

Un altro piano della manifestazione di solidarietà è stata senza dubbio la decisione dell’UE di concedere all’Ucraina e alla Repubblica di Moldavia – Stati che avevano assunto valori democratici ed un orientamento filo-occidentale – lo status di Stato candidato.

All’interno dell’UE, anche dalle prospettive di cui sopra, la Romania ha avuto un approccio esemplare. Va sottolineato, in questo contesto, il suo particolare coinvolgimento nella gestione marittima e terrestre delle esportazioni di grano dall’Ucraina nelle condizioni del blocco navale imposto dalla Federazione Russa a questo Paese.

Al Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’UE, in data 8 dicembre, l’adesione della Romania all’Area Schengen è stata bloccata dal veto dell’Austria. Motivi legati alla politica interna della Repubblica federale, sui cui qui non insistiamo, hanno determinato questo atteggiamento totalmente al di fuori dei principi che regolano la comunità europea.

La Romania aveva ed ha ancora aspettative legittime in merito all’ammissione a Schengen. In quanto membro dell’UE dal 2007, quest’anno il Meccanismo di Cooperazione e Verifica è stato revocato per la Romania, considerando che il Paese ha compiuto progressi sostanziali nel campo della giustizia e degli affari interni.

Inoltre, sia il Parlamento che la Commissione europea hanno dato alla Romania il via libera per Schengen. Si sono espressi favorevolmente anche gli esperti europei che hanno monitorato la gestione delle frontiere rumene.

Al di là delle emozioni generate dal rifiuto dell’Austria, secondo gli ufficiali di Bucarest, la Romania continuerà l’approccio politico-diplomatico per essere accolta al suo posto. Il sostegno di cui gode a livello della stragrande maggioranza degli Stati europei, nonché dei funzionari di Bruxelles, rappresenta la fiducia che i progressi e gli approcci nella politica interna ed esterna porteranno al raggiungimento di questo importante obiettivo. È quindi giunto il momento che la solidarietà europea si manifesti anche nel caso della Romania.