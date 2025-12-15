Solidarietà e musica a Villa Carmelina di San Felice a Cancello (CE)

Associazione ‘Donare… è Amore’ consegna regali agli ospiti della della Casa di Cura
Un momento di grande emozione e condivisione ha avuto luogo nella Casa di Cura Villa Carmelina, grazie all’iniziativa solidale dell’Associazione ‘Donare… è Amore’ guidata da Pina Pascarella, che ha consegnato regali agli ospiti della struttura, regalando sorrisi e calore umano.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di vicinanza e attenzione verso gli ospiti della casa di cura, confermando ancora una volta l’impegno dell’associazione nel promuovere valori di solidarietà, altruismo e amore verso il prossimo.
Ad arricchire la giornata, l’esibizione dell’artista Gennaro De Crescenzo, che con la sua voce ha intrattenuto gli ospiti, creando un’atmosfera di gioia e partecipazione.
La musica, linguaggio universale capace di unire e emozionare, ha reso l’iniziativa ancora più significativa.
Carmela Minicozzi, Direttrice della struttura, ha dichiarato:
Ringrazio la dottoressa Pascarella, unitamente al suo staff, che ha regalato ai nostri ospiti un particolare momento di calore e familiarità, nel tepore dell’atmosfera natalizia.
Pina Pascarella ha dichiarato:
Donare non significa soltanto offrire un regalo materiale, ma soprattutto donare tempo, ascolto e presenza.
Con l’Associazione Donare… è Amore abbiamo voluto regalare un momento di serenità e affetto agli ospiti della Casa di Cura Villa Carmelina, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo.
Vedere i loro sorrisi e l’emozione nei loro occhi è per noi la ricompensa più grande.
Ringrazio di cuore la struttura per l’accoglienza e l’artista Gennaro De Crescenzo per aver reso questa giornata ancora più speciale con la sua voce e la sua sensibilità.