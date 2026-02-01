Solidarietà dal Presidente Manfredi al poliziotto aggredito a Torino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Solidarietà agli agenti feriti ieri a Torino e pieno sostegno alle Forze dell’Ordine, che operano quotidianamente a tutela della sicurezza e della legalità.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

Massimiliano Manfredi sottolinea:

Quanto accaduto durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna è gravissimo e va fermamente condannato. L’aggressione alle Forze dell’Ordine e ad una troupe della Rai non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare il proprio dissenso.

Chi ha compiuto questi atti violenti ed incivili va perseguito. È importante che tutte le Istituzioni si stringano attorno alle nostre Forze dell’Ordine, con grande riconoscenza per il lavoro che svolgono tutti i giorni.