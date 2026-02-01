Solidarietà dal Presidente Fico al poliziotto aggredito a Torino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’aggressione avvenuta a Torino ai danni di un poliziotto è un fatto grave che va stigmatizzato con fermezza.

La violenza non è mai una risposta e non può trovare spazio in una società che crede nella giustizia sociale e nella convivenza civile.

Difendere chi ogni giorno opera per garantire sicurezza, legalità e diritti significa proteggerete i valori su cui si fonda la nostra democrazia.