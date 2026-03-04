‘Soli’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 5 al 7 marzo

Debutta in prima nazionale a Fortezza Est a Roma, dal 5 al 7 marzo 2026, ‘Soli’, una commedia scritta da Sarah Sammartino e diretto da Riccardo Sinibaldi, entrambi in scena insieme a Paolo Giovannucci, Giuditta Pascucci e Francisco Roca-Rey, protagonisti di un racconto sulla mercificazione dell’affetto e il distacco sentimentale dei nostri tempi.

In un luogo futuribile, un uomo dal carattere freddo e una donna ipersensibile gestiscono un centro dove si può affittare affetto. Lui è convinto che possano, così facendo, cambiare il destino dell’umanità̀.

Chi non ha tempo o coraggio per trovare un compagno o per rivedere una vecchia amica, può scegliere di affittare mezz’ora di Abbraccio, Carezze o Testa sulle ginocchia. Si possono facilmente ordinare sul menu, come nei ristoranti all-you-can-eat.

L’affetto a pagamento, infatti, è il più̀ puro che si possa ricevere perché́ non condizionato da alcuna implicazione, e viene proposto come pratica spirituale. È usato per assistere le persone, per incoraggiarle a risorgere dopo perdite e traumi relazionali, per aiutarle a ritrovarsi, per insegnargli come amare meglio e in modo più autonomo. Ogni cosa però viene capitalizzata e corrotta, ridotta a mera operazione di marketing per creare profitto, e l’individualismo è venduto come saggezza.

Abbiamo un uomo, Andrea, che crede fermamente in ciò che fa, da un punto di vista teorico, ma poi non è capace di essere intimo con i suoi clienti, e una donna, Donna, che ha il cuore spezzato e proprio per questo ha deciso di prendersi cura dell’affettività degli altri.

Insieme incontrano una piccola rosa di clienti che cercano consolazione, come il Signor Chiari che sta divorziando, la Signora Falk a cui è morto il marito e Antonio, un ragazzo, che – nella nostra epoca ipertecnologica – non è a suo agio con il proprio corpo. Le sedute cambiano il destino dei personaggi e la razionalità del progetto fallisce di fronte alla complessità e alla fame d’amore del cuore umano.

Viviamo in un mondo in cui tutto è mercificabile e le relazioni interpersonali si perdono dentro i nuovi mezzi di comunicazione, distruggendo e alterando non solo il nostro modo di vivere, ma anche la nostra idea di ciò che è ‘umano’.

L’analisi di questo processo di modificazione del reale viene affrontata in ‘Soli’ con una base di ironia e delicatezza che evita qualsiasi giudizio, ma allo stesso tempo riesce a porci delle domande a cui dobbiamo trovare delle risposte, perché le categorie che applichiamo alla nostra vita devono cambiare, se vogliamo capire cosa ci sta accadendo.

Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

Biglietto unico 14€

Abbonamenti 3 spettacoli 30€/ 5 spettacoli 45€/ 10 spettacoli 70€

www.fortezzaest.com

Info e prenotazioni:

mail prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp 329.8027943| 349.4356219