Un giovane abbonato a Sanremo 2026

Riceviamo e pubblichiamo.

Da molti anni la Rai regala ad un fortunato abbonato la possibilità di assistere al Festival di Sanremo, il programma più seguito ed amato dagli italiani.

Quest’anno, in particolare, è stato istituito il concorso Un giovane abbonato a Sanremo 2026, che ha premiato con la partecipazione al Festival nella giornata del 25 febbraio, appunto, cinque giovani abbonati Rai.

Essere protagonisti della platea di Sanremo è per molti un sogno, significa prendere parte a un evento non solo della TV, ma pure del costume e della cultura italiana.

Questo video, della durata di 32 minuti è il racconto di questa partecipazione: le telecamere hanno seguito il giovane Stefano, l’abbonato vincitore di Genova, intrecciando alla sua storia quella del pubblico di Sanremo.

Esistono ben 15.696 contributi nelle teche Rai che riguardano il pubblico di Sanremo. Dai tavolini del cafè chantant degli inizi, alle platee transmediali di oggi, in questo video ne diamo un assaggio.

La voce narrante è quella di un giovane escluso dal concorso che, come uno stalker benevolo, insegue la storia del festival ed il gruppo di abbonati vincitori. Una chiave leggera che intende sottolineare quanto il Festival sia, comunque e sempre, uno dei programmi di culto della Televisione.

Il racconto si conclude a fine spettacolo, lasciando al nostro protagonista il compito di traferire quello che ha potuto sperimentare dal vivo, e che mai avrebbe immaginato, vedendo il festival seduto sul divano di casa sua. Un racconto genuino della macchina della TV, che muove il Festival, visto dalla poltrona dell’Ariston.

Da: https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2026/05/Sold-Out—Sanremo-in-prima-fila-5d90e675-52dd-44e7-9261-b7ddc9efc3d7.html