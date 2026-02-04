‘Sogno di una notte di mezza estate’ a Palazzo Fazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 8 febbraio 2026, ore 19:00, presso la Sala Teatro ‘A. Vinciguerra’ di Palazzo Fazio, via Seminario 10 a Capua (CE), il Laboratorio teatrale ‘Margine Comunicante’ di Piedimonte Matese (CE) presenta ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di William Shakespeare, adattamento e regia Claudia Orsino e Angelo Rotunno.

Interpreti: Andrea Caprarelli, Angelo Rotunno, Michele De Biasi, Melissa Di Chello, Michele Di Chello, Lilli Di Buccio, Antonio Di Tucci, Bartolo De Luca, Alessia Frisetti, Roberta Offreda, Rosa Simone, Giuseppe Hyeraci, Mariarosaria Zappulo.

Note di regia

Il lavoro nasce dal laboratorio di Teatro e Recitazione ‘Margine Comunicante’. L’opera in scena nasce da una scelta collettiva che ha visto un coinvolgimento totale delle allieve e degli allievi nella destrutturazione di se stessi per costruire con dedizione i personaggi e le relazioni che animano la storia.

La commedia è immersa in un’atmosfera fantastica, in cui follia e ragione, illusione e realtà sono profondamente intrecciati fra loro. L’amore che trasforma l’Uomo, nell’essere e nell’apparire.

Un mondo di magia, di metamorfosi e di identità confuse, affine al mondo dei sogni.

Claudia Orsino e Angelo Rotunno