‘Sogno di carta’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma dal 21 al 25 gennaio

‘Sogno di carta’ di Anna Ceravolo al Teatro di Documenti di Roma il 25 gennaio alle ore 16:00.

Ardua la scelta tra bene individuale e bene collettivo, quando sono in antitesi. Ma attraverso incontri ed esperienze, confidando nelle sue abilità e imparando a riporre fiducia in chi la merita, la coraggiosa giovanetta, eroina di questo racconto d’invenzione, riuscirà nell’impresa di salvaguardare il suo bene e quello di tutti.

Appassionarsi al suo dilemma e condividere i suoi sentimenti sarà bello come in una favola: e dalla preoccupazione all’angoscia si passerà al sollievo e alla soddisfazione nel riuscire in ciò che si desidera.

Le figurine di questo racconto di fantasia sbocciano dalla magia di un piccolo teatro barocco.

Allestimento, scene, costumi, maschere di Carla Ceravolo. Con Anna, Carla, Erika. Teatro di Documenti.

Costo biglietto: 10 euro, famiglia e gruppi di 3 persone 25 euro, famiglia e gruppi di quattro persone 30 euro, tessera – solo maggiorenni – 3 euro.

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

tel. 06/45548578

cell. 328/8475891

teatrodidocumenti@libero.it

www.teatrodidocumenti.it