Sogni che meritano di volare. Alla Federico II borse di studio GESAC

La presentazione del progetto rivolto a migranti e rifugiati è in programma il 19 dicembre presso l’Aula Magna del Centro Congressi Federico II

‘Sogni che meritano di volare’ è lo slogan che sintetizza l’iniziativa messa in campo da GESAC, gestore del sistema aeroportuale campano che, in occasione degli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sostiene il diritto all’istruzione finanziando borse di studio per migranti e rifugiati, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

Il 19 dicembre 2023 alle 11:30 presso l’Aula Magna del Centro Congressi Federico II in via Partenope, 36, il progetto sarà presentata da Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, Marco Rossi, Responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Napoli, e Roberto Barbieri, Amministratore Delegato GESAC.

Con le testimonianze di Hafiza Mahdiyar, studentessa rifugiata afghana, iscritta al primo anno del Corso di laurea in Economia Aziendale, Omar Marong, studente migrante gambiano, iscritto al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in International Relations, intervengono lo scrittore Maurizio de Giovanni e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.