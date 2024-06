Social World Film Festival e OdG Campania insieme contro hate speech

Riceviamo e pubblichiamo.

Anche quest’anno si rinnova la sinergia tra il Social World Film Festival, la Mostra internazionale del cinema sociale di Vico Equense (NA) e l’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Ed è sempre all’insegna della più stretta attualità.

Nell’anno degli Europei di calcio e delle Olimpiadi di Parigi ma anche di un campionato di serie A molto ricco di episodi che hanno fatto discutere dal punto di vista della mancanza di fairplay e sportività, è stato infatti organizzato il corso di formazione per giornalisti sul tema ‘Il giornalismo sportivo tra deontologia ed hate speech’.

Il convegno, che si terrà martedì 2 luglio alle ore 10:00 nel Castello Giusso, vale 4 crediti formativi nell’ambito del triennio di formazione continua 2023 – 2025.

Le prenotazioni sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it sono già aperte e sarà possibile prenotarsi fino al 27 giugno.

Interverranno Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine dei Giornalisti della Campania, Giuseppe Alessio Nuzzo, Direttore artistico Social World Film Festival, Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, addetto stampa e comunicatore, Alessandro Savoia, giornalista cinematografico, e Marcella Cerciello, giornalista e critica cinematografica.

Modera la giornalista Claudia Esposito.

Il Presidente OdG Campania, Ottavio Lucarelli, commenta:

Il Direttore della kermesse Giuseppe Alessio Nuzzo aggiunge:

È sempre un piacere poter includere nel nostro programma un convegno in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Campania per parlare di temi legati alla più stretta attualità, al sociale e al cinema.

In un periodo turbolento come questo, che vede conflitti in varie parti del Pianeta, abbiamo voluto dedicare l’edizione 2024 del festival alla pace, all’armonia, all’intesa e all’unione come auspicio per il futuro.

Ma siamo anche consci che oggi spesso non serve andare lontano per assistere a manifestazioni di odio, ma basta accendere la TV o navigare in rete.