SNAM SpA: nasce l’Organismo paritetico per la partecipazione

Firmata intesa tra l’azienda e l’UGL Chimici

Definito il nuovo organismo OPP, Organismo paritetico per la partecipazione, SNAM SpA finalizzato a garantire l’operatività del modello partecipativo.

L’intesa, firmata la tra l’azienda e l’UGL Chimici, ha confermato la natura dell’organismo, che avrà funzioni di indirizzo e sarà finalizzato alla condivisione degli obiettivi, alla consultazione, all’analisi, al monitoraggio e alla formulazione di proposte congiunte su temi specifici, temi trasversali di interesse collettivo o di approfondimento sulle linee strategiche del Gruppo SNAM.

L’OPP definirà un programma dei lavori dando priorità alle tematiche ritenute più urgenti e, nel caso di necessità condivise, potrà dotarsi del supporto di competenze esterne.

I risultati delle analisi condotte dell’organismo verranno presentate al Comitato Operation e al Comitato di negoziazione, costituito in base alla materia e allo stadio di trattazione della stessa.

Saranno due i componenti dell’UGL Chimici a partecipare all’OPP, entrambi individuati dalla Segreteria Nazionale che andranno a confrontarsi con i rappresentanti identificati dalla Snam nell’ambito delle funzioni Relazioni Industriali, HRO e business. L’Organismo si riunirà di norma ogni trimestre, salvo altre necessità che potranno essere indicate dalle Parti.

Nell’intesa sono state concordate la promozione di iniziative informative che permettano di conoscere e garantire la corretta attuazione di un modello di relazioni partecipativo basato sulla bilateralità e sulla condivisione degli obiettivi.

Il workshop dovrà tenersi in occasione della prima riunione dell’OPP in presenza. Allo stesso parteciperanno, in modalità mista, online/presenza, tutte le RSU e gli HRBP sul territorio in modo che le parti condividano i compiti e le modalità di funzionamento del predetto organismo.

