SMOCSG, Delegazione Tuscia e Sabina onora Madonna del Carmelo a Viterbo

Solenne processione per le vie della città

La celebrazione di Santa Maria del Monte Carmelo è la festa di quanti in qualsiasi modo sono uniti al Carmelo per riconoscere la Vergine Santissima quale dispensatrice di ogni grazia, via e aiuto nell’arduo cammino verso la salvezza.

È una ricorrenza particolarmente importante per il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Anche quest’anno, su invito dell’Arciconfraternita del Gonfalone, la Delegazione della Tuscia e Sabina ha partecipato martedì 16 luglio 2024 alle ore 21:00 alla solenne processione serale in onore della Madonna del Carmelo a Viterbo.

La rappresentanza della Delegazione della Tuscia e Sabina, guidata dal Delegato Nob. Avv. Roberto Saccarello, Cavaliere Gran Croce de Jure Sanguinis con Placca d’Oro, ha fatto scorta d’onore al venerato simulacro della Madre di Dio recato in processione dalla Chiesa del Gonfalone in via Cardinale La Fontaine per il centro storico della Città dei Papi, con grande concorso di fedeli.

La commemorazione di Carmelo Sandomenico

In questa giornata, tradizionalmente importante per la Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il Delegato per la Tuscia e Sabina ha invitato tutti i Confratelli

a mandare una preghiera e un pensiero a Carmelo Sandomenico, che oggi avrebbe festeggiato, con la stessa passione, il suo compleanno e la ricorrenza Mariana.

Riportiamo, di seguito, le parole significative del Delegato:

Carmelo Sandomenico, che è stato uno dei primi a far parte della nostra Delegazione della Tuscia e Sabina, era una persona splendida, che il Signore ha chiamato accanto a se troppo presto. Carmelo è stato certamente un autentico Cavaliere Cristiano. Viveva il suo cavalierato in un modo che tutti noi dovremmo imitare: con fervore religioso, discrezione e rispetto per tutti nel vero spirito di umile fraternità. Sono sicuro che i pochi tra noi che lo conobbero, condivideranno queste mie parole. Noi non manchiamo di ricordarlo costantemente al Signore nelle nostre celebrazioni mensili, in particolare nella prima domenica di novembre in unione a tutti i Confratelli ritornati alla Casa del Padre. Credo davvero, che il miglior modo per far memoria di lui sia quello di continuare a servire fedelmente la Sacra Milizia con quella umiltà e disponibilità che lo hanno contraddistinto.

Caro Carmelo, da lassù dove sei, continua a starci accanto come – ne sono convinto – hai fatto finora. La tua presenza continuiamo a percepirla forte e per questo ringraziamo Dio. Buona festa della Madonna del Carmelo a te e a tutti i confratelli Costantiniani. E che la Madonna del Carmelo guidi sempre il nostro cammino!

In memoriam di Padre Renato Maria Saveri, O.S.A.

Il 16 luglio 2013, festa della Madonna del Carmelo, venivano celebrati nella Chiesa della Santissima Trinità in Viterbo i funerali di Padre Renato Maria Saveri dell’Ordine di Sant’Agostino, primo parroco alla Trinità e Cappellano della Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorno.

Sacerdote secondo il cuore di Cristo, il suo nome resta in benedizione fra quanti hanno trovato in lui una guida sicura ed illuminata nel loro percorso spirituale.

A 11 anni dal pio transito di Padre Renato, i Confratelli della Delegazione della Tuscia e sabina elevano speciali preghiere alla Madonna Liberatrice perché impetri per lui dal Signore il premio della beatitudine eterna.

La statua della Madonna del Carmelo

La Madonna del Carmelo nella chiesa del Gonfalone a Viterbo.

In ossequio alla secolare tradizione carmelitana di Viterbo, Mons. Francesco Zarletti, compianto Arcidiacono del Capitolo della Cattedrale di Viterbo e Rettore della Chiesa del Gonfalone, a partire dagli anni ottanta ristabilì le celebrazioni in onore della Vergine onorata sotto il titolo di Beata Maria Vergine del Monte Carmelo.

Il 16 aprile di ogni anno si svolge a Viterbo la tradizionale solenne processione serale in onore della Madonna del Carmelo, con partenza alle ore 21:00 dalla Chiesa del Gonfalone in via Cardinale La Fontaine a Viterbo, con la venerata Immagine, portata dai Confratelli dell’Arciconfraternita del Gonfalone – Araldi della Madonna del Carmelo, con la scorta d’onore di una rappresentanza di Cavalieri della Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.