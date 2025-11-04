Smile House Fondazione ETS protagonista a Welfair Roma

Focus su accessibilità alle cure, buone pratiche e umanizzazione

Smile House Fondazione ETS partecipa attivamente a Welfair – La Fiera del Fare Sanità di Roma, presentando il proprio Progetto, modello di presa in carico multidisciplinare per la cura delle labiopalatoschisi e il tema dell’umanizzazione come moltiplicatore di sicurezza nelle cure.

La Fondazione sarà presente con un programma ricco di interventi e testimonianze, consolidando il ruolo della Rete Smile House come sistema virtuoso e punto di riferimento a supporto del Servizio Sanitario Nazionale.

Interventi e appuntamenti principali della Fondazione a Welfair:

• 5 novembre, ore 15:00 – 16:30, Arena: Presentazione di ‘Phoenix 2025 – Rischio in sanità, buone pratiche’, durante la quale il Presidente della Fondazione offrirà un contributo autorevole sulle procedure di gestione del rischio e sulla sicurezza delle cure, testimoniate dagli elevati standard del Progetto Smile House.

• 6 novembre, ore 10:00 – 12:00, Arena: Tavola rotonda ‘L’umanizzazione è un moltiplicatore di sicurezza?’, che vedrà la presentazione dell’esperienza delle Smile House già attive in Italia e nel mondo, con particolare attenzione al supporto emotivo e organizzativo alle famiglie e ai pazienti, nonché alla formazione degli operatori.

Il modello Smile House fa parte del Master di Umanizzazione delle Cure organizzato dal Prof Massimo Robiony presso l’Università di Udine, che interverrà tra i relatori della tavola rotonda.

• Intervento del Presidente Domenico Scopelliti: il Presidente interverrà inoltre in una tavola rotonda dedicata ai nuovi modelli organizzativi e formativi per la riduzione della migrazione sanitaria.

Domenico Scopelliti, Presidente Smile House Fondazione ETS, sottolinea:

Il nostro impegno è rivolto non solo a migliorare l’accessibilità alle cure, ma anche a garantire un supporto completo alle famiglie, che spesso devono affrontare sfide emotive e logistiche enormi.

Continueremo a investire nella formazione specialistica del nostro personale e nella codifica delle Buone Pratiche, per garantire un miglioramento continuo della qualità delle cure, e continueremo la nostra lotta alla migrazione sanitaria, offrendo una rete sempre più efficiente e vicina alle esigenze delle famiglie.

Parallelamente, ci impegneremo a rafforzare l’integrazione tra i vari Centri Smile House, migliorando la condivisione delle competenze e delle esperienze tra i nostri team multidisciplinari. Questa sinergia interna ci permetterà di offrire cure sempre più personalizzate e mirate, accompagnando i pazienti non solo nella fase chirurgica, ma in tutto il percorso di riabilitazione e reinserimento sociale.

La partecipazione di Smile House ETS a Welfair è una conferma del percorso intrapreso: si tratta di una ulteriore prova che la strada intrapresa dalla Fondazione è quella giusta e dimostra il valore di un sistema virtuoso – quello della Rete Smile House – che, agendo a supporto del Servizio Sanitario Nazionale, mette al centro il paziente e la sua famiglia, riducendo al minimo la migrazione sanitaria con la garanzia delle migliori cure possibili direttamente sul territorio, fedeli alla missione:

Prima, durante e dopo la cura, ovunque tu sia.

Maggiori dettagli sugli interventi, i relatori coinvolti e l’agenda delle sessioni sono disponibili nel programma ufficiale di Welfair Roma, Padiglione 9, Fiera di Roma, 4 – 7 novembre 2025.