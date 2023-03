‘Smart TV Revolution’: convegno Corecom Lombardia a Palazzo Pirelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La rivoluzione digitale e l’impatto delle recenti trasformazioni tecnologiche sul sistema televisivo e sulle abitudini di fruizione dei contenuti audiovisivi da parte del pubblico italiano saranno i temi al centro del convegno ‘Smart TV Revolution. L’impatto della trasformazione tecnologica sul sistema televisivo’, in programma a Milano venerdì 10 marzo alle ore 11:00.

Il convegno, che si terrà a Palazzo Pirelli in Sala Pirelli, è promosso dal Corecom Lombardia con la collaborazione del CeRTA – Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi – dell’Università Cattolica di Milano.

Sottolinea la Presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala:

Approfondiremo come cambia il sistema dei consumi digitali, in particolare in Lombardia, regione protagonista di questo cambiamento.

Dopo i difficili anni della Pandemia, l’Italia si scopre più tecnologica, grazie alla diffusione di devices e comportamenti di fruizione che stanno ridefinendo i contesti dell’offerta e del consumo mediali.

La crescita delle Smart TV, in particolare, contribuisce a fare emergere nuove modalità di accesso e visione dei contenuti audiovisivi nelle scelte di consumo degli italiani.