Small, Medium, Large: nel Salento laboratori teatrali per tutte le età

In programma da novembre 2022 a giugno 2023 a Spongano (LE)

Ultimi Fuochi Teatro presenta Laboratori teatrali per tutte le età a cura di Alessandra Crocco e Alessandro Miele da novembre 2022 a giugno 2023 a Spongano (LE).

Ultimi Fuochi è un progetto teatrale che si propone di accendere la passione per l’arte scenica nell’estremo Sud della penisola salentina. Una parte importante del nostro lavoro sono i laboratori di teatro e musica per diverse fasce d’età.

Per partecipare ai laboratori non ci sono limiti di età o di abilità.

Ci rivolgiamo a tutti coloro che abbiano voglia di mettersi in gioco e di condividere con altre persone un percorso di conoscenza e di creazione. Crediamo in un teatro vivo, in costante ascolto del presente, che possa accendere la mente e riscaldare il cuore.

Il laboratorio è un luogo di scambio e un percorso di crescita personale e artistica. Si partirà dai principi base del teatro per addentrarsi poi in ambiti più specifici.

Guideremo i nostri allievi nel processo di creazione di uno spettacolo, dall’ideazione alla messa in scena all’incontro con il pubblico. Lo spettacolo finale a conclusione di ogni laboratorio sarà lo sfavillante esito del lavoro di ciascun gruppo.

Taglia S: dai 6 ai 10 anni

Un gioco divertente ma serio per imparare a stare insieme, vincere la timidezza, coltivare l’immaginazione.

Taglia M: dagli 11 ai 14 anni

Un’esperienza pensata per far esplodere le energie creative dei ragazzi di questa età, a metà strada tra l’infanzia e la giovinezza.

Taglia L: dai 14 ai 20 anni

Un percorso per conoscere se stessi e gli altri e provare a superare i propri limiti, una finestra sui linguaggi teatrali contemporanei.

Taglia XL: per gli adulti

Scivolare fuori dall’ordine quotidiano, restare sempre sul filo, essere qui e ora ma anche altrove e in un altro tempo. Grazie al teatro e alla guida di grandi testi.

Costo: 25 euro al mese

Per farci sapere le tue disponibilità, compila il seguente modulo Google: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZOjXSjbI_vCWwTuRjrL7Hea1RRj9JFVWelY8oPc9IUWZUkA/viewform?usp=sf_link

Per informazioni e iscrizioni:

tel. +39 3881271999

ultimifuochiteatro@gmail.com

www.ultimifuochifestival.it