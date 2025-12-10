Slow Food su riconoscimento cucina italiana patrimonio UNESCO

Riceviamo e pubblichiamo.

Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia, commenta:

Oggi la cucina italiana diventa Patrimonio UNESCO. Un riconoscimento che, celebrando la cucina italiana, riconosce anche la straordinaria agrobiodiversità che ne è la base.

Una biodiversità su cui Slow Food lavora, valorizzandola, attraverso progetti come i Presìdi e l’Arca del Gusto, da quasi 40 anni.

Il riconoscimento va anche all’artigianalità di contadine e contadini, cuoche e cuochi che con competenza e creatività hanno reso possibili le ricette conosciute in tutto il mondo, motivo di orgoglio, che continueremo a raccontare, tutelare e valorizzare.