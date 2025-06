Slow Food Italia: serve stop pesca mosciolo selvatico di Portonovo (AN)

L’associazione sospende il Presidio Slow Food e sollecita il Ministero dell’Agricoltura a disporre ristori per i pescatori professionali

Il mosciolo selvatico di Portonovo (AN) è a rischio di estinzione: una minaccia concreta, perché il numero di esemplari di questo mitile, riconosciuto Presidio Slow Food nel 2004, è in costante calo già da alcune stagioni, a causa dell’aumento delle temperature, dell’elevata presenza di mucillagine e dell’eccessivo sfruttamento, poiché pescato anche in modo illegale e da moltissimi privati.

Gli anni scorsi il periodo della pesca si è chiuso in anticipo.

Quest’anno, l’apertura è stata posticipata di oltre un mese, dal 15 maggio al primo luglio. Ma non basta: serve, come evidenziato dalla comunità scientifica che da mesi monitora la situazione nella baia di Portonovo, uno stop più lungo, per dar tempo ai mitili di riprodursi e alle popolazioni di crescere di numero.

Per questo motivo, Slow Food Italia ha inviato al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una richiesta di chiusura ufficiale della pesca del mosciolo selvatico di Portonovo e di ristori economici per i pescatori professionali.

Contestualmente, Slow Food Italia, d’accordo con la sua rete locale che segue da anni il progetto di valorizzazione del mosciolo, ha deciso di sospendere il Presidio Slow Food fino a quando non si sarà verificata una reale ripresa della specie.

Raffaella Ponzio, responsabile del progetto Presìdi Slow Food in Italia, spiega:

Abbiamo avviato il Presidio anni fa con l’obiettivo di ridare un futuro produttivo a una risorsa di grande valore, poco conosciuta al di fuori del contesto locale. Oggi dobbiamo prendere atto che pescarla e consumarla vorrebbe dire il contrario, cioè perderla del tutto. È necessaria quindi un’assunzione di responsabilità da parte di tutti, pescatori, privati, ristoranti locali compresi, e – solo per quest’anno, speriamo – evitare di pescare i moscioli selvatici, per sperare di rivederli in futuro.

Occorre però nel frattempo sostenere la ricerca e i pescatori, con i necessari ristori, e attendere la ripresa di questa risorsa. L’obiettivo è ovviamente riaprire il Presidio in futuro.

Edoardo Baleani, fiduciario della Condotta Slow Food Ancona e Conero, aggiunge: