‘Sketches of Swing’ al Teatro Sala Molière

Maresa Galli Quartet in concerto il 24 marzo a Pozzuoli (NA)

Nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli (NA), diretto da Nando Paone, Art Garage, Parco Bognar, 21, domenica 24 marzo, alle ore 20:00, arriva ‘Sketches of Swing’, il concerto di Maresa Galli Quartet, vocalist, con Enzo Amazio alla chitarra, Massimo Mercogliano al basso e Ciro Troise alla batteria.

L’ensemble eseguirà celebri standard e composizioni originali, in un viaggio sonoro tra swing e latin jazz.

Spiega Maresa Galli:

Il jazz è improvvisazione. Coniuga rigore e libertà. È un modo di stare al mondo di saper ascoltare, di viaggiare in punta di note. Sarà fantastico suonare nell’accogliente ‘Sala Molière’.

E aggiunge Ezio Amazio:

Il jazz è come un gioco a carte scoperte, mette a nudo la tua personalità.

In scaletta, celeberrimi brani, da ‘Tenderly‘, W. Gross – J. Lawrence, ad ‘All Of Me’ G. Marks – S. Simons, da ‘How Insensitive’, N. Gimbel – V. de Moraes – A. C. Jobim a ‘The Man I love’, G. Gershwin – I. Gershwin, da ‘My Funny Valentine’, R. Rodgers – L. Hart, a ‘A Night in Tunisia’, D. Gillespie – F. Paparelli.

Jazzisti di lungo corso, i quattro musicisti suonano in diverse formazioni e progetti musicali e teatrali.

Al pubblico regaleranno una serata di calde note d’autore.