Sito UNESCO, Reggia Caserta pubblica bando valorizzazione partecipata

Sarà possibile presentare le istanze entro e non oltre il 26 settembre 2025

La Reggia di Caserta ha pubblicato il bando di valorizzazione partecipata per il Sito UNESCO ‘Il Palazzo reale del XVIII secolo con il Parco, l’Acquedotto vanvitelliano e il Complesso di San Leucio’.

Il sito diventa incubatore di progetti: il territorio potrà concorrere con le proprie idee allo sviluppo di iniziative di promozione e fruizione.

La Reggia di Caserta è inserita dal 1997 nella World Heritage List dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura insieme all’Acquedotto Carolino e al Belvedere di San Leucio.

Dal 2021, l’Istituto del Ministero della Cultura, attraverso il bando di valorizzazione partecipata del Museo apre le porte della Reggia di Caserta e dell’Acquedotto carolino alle proposte del territorio per la realizzazione di iniziative, momenti di aggregazione ed espressioni artistiche e creative.

Adesso questa possibilità si estende a tutto il Sito UNESCO. Sulla scorta degli importanti risultati conseguiti in questi quattro anni, con il coinvolgimento di decine di associazioni, delle università, di artisti di fama internazionale, delle pro loco e dei consorzi di tutela, la Reggia di Caserta ha emesso l’avviso pubblico quale strumento per reinterpretare, progettare e vivere il Palazzo reale e il Parco, l’Acquedotto Carolino e il Complesso di San Leucio attraverso la produzione culturale.

Possono presentare istanza di partecipazione enti, istituti di ricerca, università, conservatori, centri di formazione, operatori culturali, cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, raggruppamenti di associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.

I progetti dovranno essere relativi ad attività da programmarsi da dicembre 2025 ad agosto 2026.

In linea con gli obiettivi dell’UNESCO, le proposte dovranno favorire la partecipazione culturale e la frequentazione dei luoghi della cultura del Sito e contribuire alla promozione del

territorio rafforzando il rapporto con la comunità, in un’ottica di sostenibilità e accessibilità.

Il bando di valorizzazione partecipata per il Sito UNESCO ‘Il Palazzo reale del XVIII secolo con il Parco, l’Acquedotto vanvitelliano e il Complesso di San Leucio’ è un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Caserta e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento.

La scadenza per la presentazione delle istanze è il 26 settembre 2025.

Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale del Museo al link https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/valorizzazione-partecipata-del-sito-patrimonio-dellumanita-unesco/