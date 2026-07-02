Sisma Venezuela: GLPU invia farmaci e presidi medici

Il GM Di Giovanni: ‘L’augurio è quello di ricostruire Caracas e le altre città più belle di prima’

Riceviamo e pubblichiamo.

A distanza di poche ore dall’appello lanciato con un video sui social dal Venerabilissimo José Gregorio Sardelli Bravo, Gran Maestro della Gran Loggia della Repubblica del Venezuela, la Gran Loggia della Perfetta Unione ha avviato una raccolta di presidi medici per il trattamento di traumi ed emergenze, soluzioni endovenose di glucosata e fisiologica, farmaci salvavita, siringhe, aghi e antibiotici in aiuto alle popolazioni colpite da due violentissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 e da forti repliche e scosse d’assestamento.

La comunione massonica con cinque logge in Abruzzo, di cui una a L’Aquila, la Loggia ‘Costanzo di Costanzo de’ Duchi di Paganica’, ha spedito i primi due pacchi attraverso canali umanitari e sta continuando la raccolta per inviarne altri.

L’indirizzo è quello del Tempio di Caracas, Jesuitas a Maturin n. 5, Calle La Protecciòn, che in questi giorni vede un via vai di fratelli e sorelle intenti a smistare le donazioni che arrivano da diverse parti del mondo.

Il Gran Maestro Loris Di Giovanni ha aggiunto: