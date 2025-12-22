Sisma, Rocca: Dal Governo un segnale forte e concreto per il Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È una risposta seria e strutturata, che dimostra la volontà dello Stato di accompagnare i territori del cratere lungo un percorso di ricostruzione solido e duraturo.

Le risorse approvate interessano l’intera provincia di Rieti e riguardano ambiti fondamentali come la sanità, le infrastrutture viarie e la messa in sicurezza delle opere pubbliche.

Le decisioni assunte in Cabina di Coordinamento rappresentano un passo importante e tangibile per la sicurezza, la qualità dei servizi e lo sviluppo delle nostre comunità.

Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Il Presidente Rocca prosegue:

Accanto alla sanità, assumono un valore strategico gli interventi sulla viabilità.

Il collegamento Rieti – Stimigliano verso l’Autostrada A1 e il completamento e l’adeguamento della Strada Statale 578 Salto Cicolana sono opere decisive per superare l’isolamento delle aree interne, migliorare la sicurezza stradale e creare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.

Desidero ribadire con forza anche il nostro impegno per il nuovo ospedale di Amatrice. È un impegno che non mancheremo.

La sanità nei territori del cratere è una priorità assoluta e il nuovo ospedale rappresenta un presidio fondamentale per garantire assistenza, dignità e futuro a una comunità che ha pagato un prezzo altissimo.

Ringrazio il Commissario al Sisma Guido Castelli per il lavoro costante e per l’attenzione riservata al Lazio.

Ringrazio l’Assessore Manuela Rinaldi, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e tutti i professionisti che ogni giorno lavorano con competenza e dedizione per trasformare risorse e programmazione in progetti, cantieri e opere concrete.

La Regione Lazio continuerà a fare la propria parte con determinazione e responsabilità. La ricostruzione non è solo un dovere istituzionale, ma una scelta di giustizia verso i cittadini e i territori colpiti.

Andremo avanti su questa strada, insieme al Governo, per dare risposte reali e costruire un futuro più sicuro e più forte per il nostro Lazio.