Sisma. Regione Lazio, tavolo tecnico mensile sulla ricostruzione

L’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha partecipato ad un incontro presso Palazzo Aluffi, sede dell’Università di Rieti.

Durante la riunione, con la presenza del Commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli, gli Ordini professionali e le associazioni datoriali, sono state evidenziate le difficoltà e gli ostacoli della ricostruzione.

Inoltre, dall’Assessore è stata data la possibilità di istituire un Tavolo tecnico mensile sulla ricostruzione, utile per aggiornamenti dei cantieri del Cratere.

L’istituzione di un Tavolo tecnico sulla ricostruzione, è un approccio diretto per dialogare e intervenire con trasparenza su tutti i progetti messi in campo dall’ufficio speciale per la Ricostruzione, la Regione Lazio e il commissario Castelli.

Occorre iniziare un dialogo con associazioni di categoria, ordini professionali coinvolti nella ricostruzione, avviando un tavolo permanente di confronto.

Utile, per procedere finalmente alla ricostruzione fisica, sociale ed economica dei territori.