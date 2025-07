Sisma Napoli, Flocco: Attivato subito protocollo di sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Come in tutti i casi in cui si verificano scosse di terremoto, la Città Metropolitana di Napoli ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza previsto effettuando i controlli sulle strutture di propria competenza, in particolare istituti scolastici superiori, strade provinciali, costoni.

Allo stato, quando ormai tutti i tecnici stanno completando il loro lavoro, possiamo affermare che il sisma di questa mattina fortunatamente non ha fatto rilevare alcun danno nei settori afferenti alle funzioni dell’Ente.