Sisma, finanziate infrastrutture strategiche per Rieti e Provincia

Rinaldi: ‘Il collegamento con Roma passa per Rieti e Stimigliano’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha partecipato alla Cabina di Coordinamento di oggi, 19 dicembre, presieduta dal Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, che ha espresso l’intesa sull’Ordinanza PNC relativa alla riallocazione delle economie del Piano Nazionale Complementare, PNC, per il rafforzamento delle infrastrutture nei territori colpiti dagli eventi sismici.

Nel Lazio e, in particolare, nella provincia di Rieti, grazie al lavoro dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione, sono stati riconosciuti itinerari strategici per il rilancio del cratere sismico 2016, che interessano alcuni assi chiave delle infrastrutture regionali e interregionali.

Nello specifico, gli interventi inseriti nel Progetto ‘RIVITA’ riguardano:

• il collegamento Rieti – Stimigliano, asse trasversale di connessione tra la Rieti e la A1 con tre lotti, Rieti – Monte San Giovanni, Monte San Giovanni – Galantina e Galantina – Stimigliano;

• la Strada Statale 578 ‘Salto Cicolana’, collegamento essenziale tra Rieti, la Valle del Salto, il Cicolano e l’Abruzzo;

• l’adeguamento della SS4 Salaria nel tratto tra Rieti e Sigillo;

• il potenziamento e l’adeguamento della SS260 ‘Picente’ fino al confine regionale.

L’Assessore della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha dichiarato:

Oggi è un giorno importante per il territorio. Il collegamento delle aree interne del Lazio e della provincia di Rieti è un impegno strategico che la Giunta Rocca ha voluto assumere con determinazione. Ringrazio l’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio per il lavoro svolto e il Commissario Castelli e il sub Commissario Soccodato per l’attenzione costante alle esigenze nel cratere laziale. Migliorare il collegamento con Roma, che passerà per Rieti e Stimigliano, e rafforzare l’accessibilità della provincia significa promuovere la coesione territoriale, sostenere lo sviluppo economico locale e garantire servizi e opportunità ai cittadini. Il lavoro svolto per ottenere risorse destinate a infrastrutture moderne e sicure sta producendo risultati concreti. Ora è nostra responsabilità accelerare la fase progettuale per avviare rapidamente gli interventi.

L’intervento si inserisce nel quadro più ampio della Sub-misura A4 ‘Infrastrutture e mobilità’ del Piano Complementare al PNRR e conferma l’impegno della Regione Lazio a operare in stretto coordinamento con il Commissario straordinario e con le altre Regioni del cratere per accelerare la ricostruzione e la ripresa economica.

La Regione Lazio continuerà a seguire con attenzione le successive fasi progettuali e attuative, affinché gli interventi possano tradursi rapidamente in cantieri, sicurezza stradale e migliori collegamenti per i territori colpiti dal sisma.