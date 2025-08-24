Sisma 2016, Rinaldi: Ferita ancora aperta

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nel Centro Italia, dopo nove anni, le lancette del 24 agosto restano ferme alle 3:36 di quella terribile notte.

Una ferita ancora aperta nel cuore dell’Appennino centrale, che ci vede impegnati in una ricostruzione sicuramente difficile. Ma oggi è il giorno del rispetto e del silenzio.

Ricordare le vittime del sisma è un dovere, così come è compito delle Istituzioni ricostruire borghi storici come Amatrice e Accumoli, restituendo un ruolo strategico anche a tutte le frazioni.

Oggi è il giorno del ricordo, con la forza e la volontà di proseguire nel percorso di rinascita.