Siro Badon si dimette da Presidente di Assocalzaturifici

Rimette il mandato per per motivi familiari e professionali

Oggi, 26 luglio, Siro Badon ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente di Assocalzaturifici.

Eletto nel giugno 2019 ha rimesso il mandato per motivi familiari e professionali, legati al carico lavorativo della sua azienda, che gli impediscono di continuare ad assicurare una presenza costante nell’associazione.

Badon, che ringrazia lo staff per l’impegno profuso, ha guidato Assocalzaturifici in un periodo segnato dai contraccolpi della pandemia che hanno colpito in modo significativo il comparto calzaturiero.