‘Sintesi Creative’ al B&B Grand Suite

Le opere di Maria Pia Daidone in mostra a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà inaugurata venerdì 13 marzo 2026, alle ore 18:00, la mostra ‘Sintesi Creative’ con opere recenti di Maria Pia Daidone, in collaborazione con il Dipartimento Campania dell’Associazione Nazionale Sociologi, al B&B Grand Suite, via Costantinopoli n. 33, Napoli; tel. 338-3722865.

Interventi di Floria Bufano, Mimmo Condurro, Pino Cotarelli, Rosanna Iossa, Maurizio Vitiello.

Nel corso della serata culturale sarà presentata la recente monografia ‘Maria Pia Daidone Sintesi Materiche’.

Breve scheda della mostra, a cura di Maurizio Vitiello

L’artista opera per riepiloghi finali dando vita a sintesi e determina preziosità semantiche. L’artista opera per coniugazioni estreme motivando e sostanziando una ‘sintesi materica fattuale’, che non ha nulla a che vedere con una ‘sintesi virtuale’.

Quest’innovazione seriale distingue la sua ultima produzione, che sviluppa tra Londra, Napoli e Cantalupo nel Sannio (IS) e che ha presentato in occasioni espositive di livello, tra cui, la rassegna internazionale di arte contemporanea ‘Premio Sulmona’, nel 2022 e 2023, e all’EuroExpoArt in ‘VerniceArtFair’, Forlì 2024 e 2025.

Intende, così, sottolineare corpo e colori in un insieme energico e utile, anche per ripartire sostanza e movimento, nonché per determinare trasparenze e motivazioni, d’impeccabile valore semantico e filigrane emotive d’indiscussa valenza, che agitano onde intime e incapsulano vertigini.

Con abile azione creativa è stata capace di determinare, in strati e sottostrati, alcuni colori, a contrappunto, e a specificare con garbo linguistico multiple densità tattili.

Abbreviazioni risuonano nello specchio della memoria e producono, in un’ansia germinativa, nuove impostazioni calibrate e di carattere. Con queste opere emerge la volontà dell’artista napoletana di puntare all’essenza delle cose; va dritta al cuore.

Tra le crepe di un tempo senza tempo, prorompe e si erge una consistenza che ci racconta la percezione di un intimo vissuto; quasi come un muro logorato dagli anni, scalfito da guerre e intemperie, da ‘fermare’. L’operazione si fa portavoce di una revisione esistenziale.

Ecco il pensiero di Maria Pia Daidone sull’ultima sua produzione: