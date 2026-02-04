‘Sinfonia d’Amore’ al Centro Teatro Spazio

In scena dal 6 al 15 febbraio a San Giorgio a Cremano (NA)

C’è un momento, a teatro, in cui la farsa si incrina, la maschera scivola e l’uomo appare, nudo, con tutta la sua fragilità e la sua ostinata dignità.

È in quello spazio sospeso che nasce ‘Sinfonia d’Amore’ liberamente tratto da ‘Sinfonie d’Amore’ di Giuseppe Fava, in scena da venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21:00, repliche fino al 15 febbraio, al Centro Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano (NA), con l’adattamento e la regia di Domenico Orsini.

Presentato da Uno Spazio per il Teatro e La Corte dei SognatTori con il patrocinio della Fondazione ‘Giuseppe Fava’, l’allestimento fa sorridere e subito dopo stringe lo stomaco, intrattiene e insieme interroga, con un racconto fatto di parole, musica e corpi, che parla dell’uomo quando ama, sogna, cade e continua a resistere.

In scena Vincenzo Borrelli, Federica Aiello, Tiziana Tirrito, Domenico Orsini, Umberto Ranieri danno vita ad un lavoro corale che coinvolge un ampio team artistico e tecnico, per un progetto che è insieme omaggio a Giuseppe Fava e atto vivo di teatro contemporaneo.

Un viaggio umano e vibrante che invita lo spettatore ad ascoltare, come in una musica che continua a risuonare, ciò che resta quando le luci si spengono.

Giuseppe Fava, noto giornalista ucciso dalla mafia per il suo impegno civile e professionale, è stato anche un drammaturgo di rara sensibilità.

Nei suoi testi il teatro diventa luogo dell’uomo: fragile, marginale, a volte folle, ma sempre profondamente umano. Un teatro che non giudica e non appesantisce, capace di affrontare temi durissimi con leggerezza apparente, ironia e una poesia che lentamente cattura lo spettatore, lasciandolo sospeso fino a condurlo, a sipario chiuso, in uno spazio di coscienza.

‘Sinfonia d’Amore’ nasce da questa materia viva. L’opera si compone di due atti unici che, nella visione registica di Domenico Orsini, diventano movimenti, come in una partitura musicale. A precederli, un preludio, tempo adagio e onirico, che introduce il pubblico in un universo in cui parola, suono e gesto si fondono in un unico respiro scenico.

Il primo movimento, ‘Amor profano, andantino patetico’, è una farsa grottesca, comica e apparentemente leggera, che poco alla volta lascia emergere il lato più amaro dell’esistenza.

Nel secondo movimento, ‘Felice Speranza, cantabile senza voce’, il racconto si fa più intimo e struggente. Felice è un sognatore, un poeta, innamorato di Speranza, prostituta bella e sensuale, nella quale trova rifugio da una realtà insostenibile.

‘Sinfonia d’Amore’ è uno spettacolo che fa ridere, commuove, spiazza. Un racconto umano e necessario, che restituisce al pubblico la forza di un autore fondamentale del Novecento italiano e la sua capacità di parlare, ancora oggi, al nostro presente.

Sinfonia d’Amore da Giuseppe Fava – 6 > 15 febbraio 2026

Centro Teatro Spazio, via San Giorgio Vecchio, 31 – San Giorgio a Cremano (NA)

Inizio spettacoli ore 21:00, venerdì e sabato, e ore 18:30, domenica

Info e prenotazioni 3384167668, unospazioperilteatro@libero.it

Uno Spazio per il Teatro e La Corte dei SognatTori

con il patrocinio della Fondazione ‘Giuseppe Fava’

presentano

‘Sinfonia d’Amore’

due atti unici da ‘Sinfonie d’Amore’ di Giuseppe Fava

libero adattamento e regia di Domenico Orsini

con (in ordine di entrata in scena)

Vincenzo Borrelli, Federica Aiello, Tiziana Tirrito, Domenico Orsini, Umberto Ranieri

scenografie Barbara Risi riprese da Ciro Lima Inglese

costumi Viviana Crosato, Antonietta Rendina

musiche originali Lello Cannavale, Angelo Lauro

preparatore vocale Aurora Siciliani

movimenti coreografici Cristina Ammendola, trucco e parrucco Cinzia Calvanese

tecnico audio/video Antonio Tatarella, luci e fonica CTS

direttore di scena M. Sole Di Luna, attrezzista Ivana Risi, sarta di scena Titina Fedele

durata 120 minuti, con intervallo