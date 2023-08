Sindaco Paupisi (BN): ‘La nostra Sagra taglia il mezzo secolo di vita’

Riceviamo e pubblichiamo.

Così il Sindaco di Paupisi (BN) Antonio Coletta interviene a poche ore dal taglio del nastro del Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 50a Sagra del Cecatiello in programma il 25, 26, 27, 28 e 30 agosto ed organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in sinergia con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Regione Campania, Comune di Fragneto Monforte, GAL Taburno, Coldiretti, CIA, Parco Regionale Taburno – Camposauro, UNPLI Provinciale, ‘Club Areostatico Wind & Fire’, ‘Moto Club Legio Linteata – Benevento’, associazione ‘Trekking Camposauro’, ‘Arcieri del Sannio’, parrocchia Santa Maria del Bosco, ‘Motomaniaci’ e Rete Destinazione Sud.

Evento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ che rientra nella brandy identity Campania.Divina.

Continua il Sindaco Coletta:

È sicuramente uno degli eventi più importanti ed attesi del Sannio, che da quest’anno è inserita in un circuito particolare, come quello di ‘Sagra di Qualità’ ed in un contesto diverso dagli altri anni visto che festeggiamo anche i 50 anni dall’istituzione della nostra Pro Loco.

Lo spirito che anima quest’evento è sempre giovane e intraprendente, esattamente come intraprendenti furono i fondatori della Pro Loco, a cui vanno i nostri ringraziamenti e nei confronti dei quali tutti i paupisani sono riconoscenti per aver inventato un evento che successivamente si è evoluto addirittura su scala nazionale per la qualità del prodotto e la bravura delle nostre massaie.

Una evoluzione che si è avuta grazie a tutte le dirigenze della Pro Loco di Paupisi in questo mezzo secolo ormai alle spalle nonché a tutte le amministrazioni comunali che mi hanno preceduto.

Una kermesse rientrata anche quest’anno nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento dalla Regione Campania a valere sulla programmazione POC 2014-2020, nell’ambito di un progetto presentato in compartecipazione con altri Comuni.

Un grazie particolare lo rivolgo con tanto affetto alla nostra Pro Loco, il vero motore della sagra con il presidente, il direttivo, i soci e i tantissimi volontari, a cui rivolgo un plauso, che da mesi stanno lavorando per l’ottima riuscita dell’evento.

Sono convinto che anche quest’anno avremmo un boom di turisti, non solo per assaporare il ricco menu con il protagonista assoluto che sarà, come sempre, il cecatiello, ma anche per assistere al grande programma di eventi collaterali all’enogastronomia e, per l’occasione, visitare e conoscere una terra ricca di storia e di tradizioni.

L’invito che rivolgo a tutti, a nome mio e dell’intera Amministrazione, è di accorrere numerosi dal 25 al 30 agosto per degustare le nostre specialità e anche per brindare con noi al mezzo secolo di vita della nostra kermesse e della nostra associazione turistica.