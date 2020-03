Sindaco Napoli: Massime condizioni sicurezza per medici e infermieri

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Ritengo fondamentale assicurare le massime condizioni di sicurezza nei luoghi in cui operano medici ed infermieri, ai quali vanno anche garantiti tutti i dispositivi necessari.

È assurdo che tanti tra il personale sanitario si ammalino, non potendo così più curare i malati, e che diventino gli ospedali i luoghi più a rischio per i contagi. Considerato altresì il numero enorme di persone già ammalate o debilitate che frequentano i nosocomi.

Vanno creati subito luoghi in città in cui ricoverare le persone positive che non necessitano di assistenza in ospedale, per evitare la diffusione del contagio, tra i familiari soprattutto, nelle abitazioni in cui vivono.

In città sono tanti i luoghi in cui si può garantire un ricovero fino alla guarigione, in condizioni di rispetto della dignità delle persone, con garanzia di alloggio e vitto. Ora è fondamentale ridurre al massimo i rischi di contagio nel momento cruciale della lotta al virus.