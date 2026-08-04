Sindaco Manfredi riceve Manna, nuovo Comandante Regionale Campania GdF

Confermata la piena sinergia tra le istituzioni cittadine e le Fiamme Gialle

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Oggi pomeriggio il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il Generale di Divisione Roberto Manna, recentemente insediatosi alla guida del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza.

L’incontro, svoltosi in un clima di proficua e cordiale collaborazione, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle principali tematiche inerenti la sicurezza economica e finanziaria del territorio e per confermare la piena sinergia tra le istituzioni cittadine e le Fiamme Gialle.

Nel corso della visita istituzionale, il Sindaco Manfredi ha rivolto al Generale Manna i più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico, donandogli a nome dell’Amministrazione e della città il Crest ufficiale del Comune di Napoli.